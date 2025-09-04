Отдых в бархатный сезон в России подорожал на 6-13%

Российские гостиницы значительно увеличили стоимость проживания в период бархатного сезона, который традиционно приходится на сентябрь и октябрь. К такому выводу пришли участники опроса, проведенного изданием «Ведомости» среди представителей туристических онлайн-платформ и специалистов туротрасли.
«Согласно информации, предоставленной сервисом „Т-путешествия“ и компанией T-Datat, средняя цена за ночь при бронировании номеров за 2,5 месяца и более составляет 7 300 рублей, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Представители „Яндекс путешествий“ отмечают, что за тот же промежуток времени стоимость проживания увеличилась на 6% и достигла 7 643 рублей за ночь. Аналогичная тенденция наблюдается и у сервиса OneTwoTrip, где средняя стоимость размещения варьируется от 8 200 до 8 700 рублей. По данным онлайн-платформы „Островок“, рост цен составил 8%, доведя стоимость ночи в гостинице до 5 400 рублей», — приводят «Ведомости» данные от туристических онлайн-платформ.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин связывает подорожание с инфляционными процессами и увеличением расходов отельеров на энергоносители, продукты питания и оплату труда сотрудников. Дополнительным фактором роста цен он называет высокий спрос на гостиничные услуги при ограниченном предложении.
Эксперты отмечают, что динамика удорожания на внутреннем рынке опережает мировые тенденции. В результате растущего уровня цен все больше россиян отдают предпочтение зарубежным направлениям. Как отмечает представитель компании Tez Tour, количество туров, приобретенных в Китай на сентябрь и октябрь текущего года, увеличилось на 160% по сравнению с прошлым годом.
Ранее представители турбизнеса рассказали, где выгоднее всего россиянам отдыхать осенью. Дешевле всего в начале осени из Москвы можно улететь в Абхазию или провести бархатный сезон в Турции.
