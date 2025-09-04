Сбербанк ждет сильного снижения ставки ЦБ в сентябре

В сентябре, на ближайшем заседании, Банк России понизит ключевую ставку на 2 процентных пункта. Такой прогноз дал финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
«На предстоящем заседании ожидается, что ЦБ пойдет на решительный шаг, и снизит ключевую ставку на 2 процентных пункта. В ходе последующих заседаний возможно дополнительное понижение еще на 2 процентных пункта, что приведет к снижению ключевой ставки до 14% к концу текущего года», — сказал Скворцов в разговоре с РБК на Восточном экономическом форуме.
При этом Скворцов не исключает, что в ЦБ сделают жесткие комментарии о том, что ключевая ставка при необходимости может быть повышена. Заседание совета директоров Банка России состоится 12 сентября.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф отметил, что одним из важных факторов для выхода из охлажденной экономики — ключевая ставка. В прошлый раз ключевая ставка снизилась на 2%. Сейчас ее размер составляет 18%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.