27 мая 2025

В ХМАО подростки ринулись искать работу на летних каникулах

© Служба новостей «URA.RU»
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Число резюме школьников 14-18 лет в ХМАО выросло до 4 тысяч
Число резюме школьников 14-18 лет в ХМАО выросло до 4 тысяч Фото:

В Югре количество подростков, желающих получить работу, увеличилось почти на 50%.  Число резюме школьников 14-18 лет выросло до 4 тысяч человек, свидетельствуют статистика HeadHunter. 

«По данным базы резюме hh.ru, в этом году открыли или обновили свои резюме 4 тысячи соискателей ХМАО в возрасте 14–18 лет.  — и это на 47% больше, чем голом ранее», — сообщили аналитики.

Почти треть молодых соискателей (28%) не ограничиваются поиском работы по определенной профессии и указывают себя как «начинающие специалисты». Это означает, что многие подростки готовы рассматривать различные предложения от работодателей. Наибольшей популярностью среди юных кандидатов пользуются вакансии официантов и бариста — на эти позиции претендуют 9% всех активных соискателей в возрасте 14–18 лет. Кроме того, востребованы должности упаковщиков и комплектовщиков (8%), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих и курьеров (по 5%).

В числе профессиональных предпочтений также отмечаются специальности специалиста контактного центра, кассира-операциониста, продавца, грузчика, уборщика, администратора, автомойщика, дизайнера и охранника. Специалисты hh.ru отмечают, что медианная заработная плата, на которую рассчитывают подростки ХМАО в этом году, составляет 30 тысяч рублей, что соответствует средним зарплатным ожиданиям молодежи по всему Уральскому федеральному округу.

Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных вакансиях ХМАО. В ХМАО не хватает специалистов розничной торговли и медиков.

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В Югре количество подростков, желающих получить работу, увеличилось почти на 50%.  Число резюме школьников 14-18 лет выросло до 4 тысяч человек, свидетельствуют статистика HeadHunter.  «По данным базы резюме hh.ru, в этом году открыли или обновили свои резюме 4 тысячи соискателей ХМАО в возрасте 14–18 лет.  — и это на 47% больше, чем голом ранее», — сообщили аналитики. Почти треть молодых соискателей (28%) не ограничиваются поиском работы по определенной профессии и указывают себя как «начинающие специалисты». Это означает, что многие подростки готовы рассматривать различные предложения от работодателей. Наибольшей популярностью среди юных кандидатов пользуются вакансии официантов и бариста — на эти позиции претендуют 9% всех активных соискателей в возрасте 14–18 лет. Кроме того, востребованы должности упаковщиков и комплектовщиков (8%), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих и курьеров (по 5%). В числе профессиональных предпочтений также отмечаются специальности специалиста контактного центра, кассира-операциониста, продавца, грузчика, уборщика, администратора, автомойщика, дизайнера и охранника. Специалисты hh.ru отмечают, что медианная заработная плата, на которую рассчитывают подростки ХМАО в этом году, составляет 30 тысяч рублей, что соответствует средним зарплатным ожиданиям молодежи по всему Уральскому федеральному округу. Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных вакансиях ХМАО. В ХМАО не хватает специалистов розничной торговли и медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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