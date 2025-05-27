В ХМАО подростки ринулись искать работу на летних каникулах

В Югре количество подростков, желающих получить работу, увеличилось почти на 50%. Число резюме школьников 14-18 лет выросло до 4 тысяч человек, свидетельствуют статистика HeadHunter.
«По данным базы резюме hh.ru, в этом году открыли или обновили свои резюме 4 тысячи соискателей ХМАО в возрасте 14–18 лет. — и это на 47% больше, чем голом ранее», — сообщили аналитики.
Почти треть молодых соискателей (28%) не ограничиваются поиском работы по определенной профессии и указывают себя как «начинающие специалисты». Это означает, что многие подростки готовы рассматривать различные предложения от работодателей. Наибольшей популярностью среди юных кандидатов пользуются вакансии официантов и бариста — на эти позиции претендуют 9% всех активных соискателей в возрасте 14–18 лет. Кроме того, востребованы должности упаковщиков и комплектовщиков (8%), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих и курьеров (по 5%).
В числе профессиональных предпочтений также отмечаются специальности специалиста контактного центра, кассира-операциониста, продавца, грузчика, уборщика, администратора, автомойщика, дизайнера и охранника. Специалисты hh.ru отмечают, что медианная заработная плата, на которую рассчитывают подростки ХМАО в этом году, составляет 30 тысяч рублей, что соответствует средним зарплатным ожиданиям молодежи по всему Уральскому федеральному округу.
Ранее URA.RU сообщало о самых дефицитных вакансиях ХМАО. В ХМАО не хватает специалистов розничной торговли и медиков.
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