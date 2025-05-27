27 мая 2025

Пермяки смогли выбраться из психоневрологического интерната и получить квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключи от квартиры - это важный шаг в новую жизнь
Ключи от квартиры - это важный шаг в новую жизнь Фото:

В Перми Игорь Агапитов и Настя Головенкина, которые родились с детским церебральным параличом и были вынуждены жить в интернатах, получили свои собственные квартиры. Из детских домов они попали во взрослые психоневрологические интернаты и могли бы провести там всю жизнь. Но команда фонда «Дедморозим» помогла им научиться жить самостоятельно и в итоге получить свои квартиры.

«Игорю 28 лет, а Насте — 36. Их судьбы похожи: оба родились с детским церебральным параличом, попали в детский дом-интернат для ребят с инвалидностью, а оттуда — в ПНИ. Их реальностью были общие помещения, соседи, требующие особого ухода, и полное отсутствие уединения. Теперь у них появились свои квартиры и полная свобода жить и обустраивать их, исходя из собственных желаний и правил», — рассказали URA.RU в фонде.

Ранее URA.RU рассказывало историю Игоря. Ему пришлось пять раз ложиться психиатрическую больницу, чтобы доказать врачам и чиновникам свою дееспособность и покинуть ПНИ. Он успешно окончил школу, учится на тертьем курсе в колледже. Настя окончила коррекционную школу и, спустя 30 лет жизни в интернатных учреждениях, получила статус лица, оставшегося без попечения родителей, что позволило ей претендовать на свое жилье. На пути к самостоятельности ребятам помогали юристы и социальные работники фонда «Дедморозим».

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В Перми Игорь Агапитов и Настя Головенкина, которые родились с детским церебральным параличом и были вынуждены жить в интернатах, получили свои собственные квартиры. Из детских домов они попали во взрослые психоневрологические интернаты и могли бы провести там всю жизнь. Но команда фонда «Дедморозим» помогла им научиться жить самостоятельно и в итоге получить свои квартиры. «Игорю 28 лет, а Насте — 36. Их судьбы похожи: оба родились с детским церебральным параличом, попали в детский дом-интернат для ребят с инвалидностью, а оттуда — в ПНИ. Их реальностью были общие помещения, соседи, требующие особого ухода, и полное отсутствие уединения. Теперь у них появились свои квартиры и полная свобода жить и обустраивать их, исходя из собственных желаний и правил», — рассказали URA.RU в фонде. Ранее URA.RU рассказывало историю Игоря. Ему пришлось пять раз ложиться психиатрическую больницу, чтобы доказать врачам и чиновникам свою дееспособность и покинуть ПНИ. Он успешно окончил школу, учится на тертьем курсе в колледже. Настя окончила коррекционную школу и, спустя 30 лет жизни в интернатных учреждениях, получила статус лица, оставшегося без попечения родителей, что позволило ей претендовать на свое жилье. На пути к самостоятельности ребятам помогали юристы и социальные работники фонда «Дедморозим».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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