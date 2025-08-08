Пермский классический университет раскрыл, сколько первокурсников поступило на бюджет

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) объявил о зачислении 1664 первокурсников на очные бюджетные места программ бакалавриата и специалитета. В этом году на бюджет было подано 23 215 заявлений, сообщает пресс-служба ПГНИУ.
«Пермский университет зачислил 1664 первокурсника. Они уже зачислены на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места очной формы обучения. Всего на бюджетные места было подано 23 215 заявлений, вместе с „внебюджетом“ — свыше 33 тысяч», — говорится в сообщении telegram-канала учреждения.
Средний балл ЕГЭ поступивших составил 69,1. Самыми высокими оказались проходные баллы на направлениях «Государственное и муниципальное управление» (239), «Лингвистика» (234) и «Бизнес-информатика» (232) по сумме трех экзаменов. В университете отметили, что конкурс на отдельные специальности оставался стабильно высоким, а интерес абитуриентов к инженерным и гуманитарным программам увеличился по сравнению с прошлым годом.
