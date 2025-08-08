Политологи похвалили крайизбирком за необычную идею на выборах пермского губернатора

Политологи и общественники отметили уникальность информационной кампании по выборам губернатора Пермского края, которую с 1 августа ведет крайизбирком. На заседании штаба общественного наблюдения за голосованием в Прикамье политтехнолог Людмила Ознобишина подчеркнула, что лейтмотив кампании, связанный с 80-летием Победы и Годом Героя, привлечет жителей на избирательные участки.
«Крайизбирком на каждые региональные выборы создает уникальный фирменный стиль, отличающийся творческим подходом и региональным компонентом. В этом году он отражает тематику Года Героя. Думаю, что это удачный выбор, который своим патриотическим подтекстом привлечет жителей региона на избирательные участки», — отметила Ознобишина.
Идея интересная, потому что она требует осмысления, соглашается политолог Алена Садилова. «Мы видим нестандартное решение в информировании жителей Пермского края, это даже некий философский посыл. Я как житель Перми смотрю и понимаю, что от нашего выбора очень многое зависит: какой мы видим свой край, кого хоти видеть его руководителем — что будет с нашим регионом и даже нашей страной», — считает она.
Всего по информации крайизбиркома задействовано более 700 билбордов, медиа фасадов, а также информация на экранах в транспорте, образовательных и лечебных учреждения и активное распространение в социальных сетях. «Очень важно, что в информационной кампании крайизбиркома удалось совместить и патриотические моменты, связанные с героями и ответственность за будущее в виде голосования на выборах. Я восторженно отношусь к таким проектам», — поддерживает коллег председатель Общественной палаты региона Лилия Ширяева.
