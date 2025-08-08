В Березниках (Пермский край) вечером 8 августа загорелся автобус на улице Ломоносова. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях. Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МЧС.
"Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в городе Березники. Установлено, что происходило горение автобуса ПАЗ. Травмированных и погибших нет", — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что на месте работали девять сотрудников и две единицы спецтехники. Огонь распространился на площади 14 квадратных метров. В настоящее время специалисты проводят проверочные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.
