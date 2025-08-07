Бастрыкин заинтересовался избиением девочек в пермском квесте

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования инцидента, произошедшего с несовершеннолетними в Перми. Речь идет о травмировании детей во время прохождения квеста.
«Две девочки в возрасте 11 и 14 лет пострадали при прохождении квеста. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о выявленных обстоятельствах происшествия», — сообщает telegram-канал Следкома РФ.
Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента. С жалобой на опасное развлечение обратилась мать пострадавших девочек. Она рассказала, что ее дочери пожаловались на боли после квеста. Дети уверяют, что там их били плетками, поднимали за шею вверх и силой прижимали к кровати. Одной из девочек врачи рекомендовали носить на шее специальный воротник. После этого женщина обратилась в полицию и Следственный комитет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!