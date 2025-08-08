МЧС раскрыло, сколько детей утонуло в Прикамье за купальный сезон

С начала купального сезона 2025 года на водоемах Пермского края погибли 26 человек, среди которых шестеро детей. Такие данные опубликовало Главное управление МЧС России по Пермскому краю на своем официальном сайте 9 августа.
«По оперативным данным с начала купального сезона зарегистрировано 28 происшествий на водоемах Пермского края. За аналогичный период прошлого года — 36. В результате происшествий погибли 26 человек, в том числе шесть детей. Спасено четыре человека, из которых двое — дети», — отмечается в сообщении МЧС. Отмечается, что основная причина трагедий связана с недостаточным вниманием взрослых к детям во время отдыха у воды.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми спасатели предотвратили трагедию на реке Кама. Маленькая девочка чуть не утонула в надувном круге, получив при этом сильное переохлаждение.
