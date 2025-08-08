08 августа 2025

Пермяки забили тревогу: городское отделение почты перешло на новый график работы

В одном из пермских почтовых отделений сократили рабочий день
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В организации связали изменения с отпусками сотрудников
В организации связали изменения с отпусками сотрудников Фото:

В Перми почту в Мотовилихе перевели на работу по новому расписанию. Жители Садового испугались, что единственное в микрорайоне отделение закрывается.

 «Почтовое отделение по улице Юрша, 9 на период отпусков сотрудников работает по временному режиму пять дней в неделю: со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00 и в субботу с 14:00 до 18:00 без перерыва», — объяснила корректировку пресс-служба Почты России порталу Properm.

Почтальоны продолжают доставлять на дом пенсии, соцпособия, прессу, квитанции и письма по обычному графику, добавили в ведомстве. При этом пользователи в местных соцсетях и мессенджерах отмечают, что в отделение и раньше сложно было попасть из-за больших очередей.

Ранее центральное отделение почтовой связи в Лысьве перевели на обновленный график работы, который будет действовать до 14 октября. До этого отделения почты в Полазне и Добрянке приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Закрытие почтового отделения в Чердыни стало поводом для возмущения в пермском депутатском корпусе и причиной обращения с жалобой в федеральное управление структуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми почту в Мотовилихе перевели на работу по новому расписанию. Жители Садового испугались, что единственное в микрорайоне отделение закрывается.  «Почтовое отделение по улице Юрша, 9 на период отпусков сотрудников работает по временному режиму пять дней в неделю: со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00 и в субботу с 14:00 до 18:00 без перерыва», — объяснила корректировку пресс-служба Почты России порталу Properm. Почтальоны продолжают доставлять на дом пенсии, соцпособия, прессу, квитанции и письма по обычному графику, добавили в ведомстве. При этом пользователи в местных соцсетях и мессенджерах отмечают, что в отделение и раньше сложно было попасть из-за больших очередей. Ранее центральное отделение почтовой связи в Лысьве перевели на обновленный график работы, который будет действовать до 14 октября. До этого отделения почты в Полазне и Добрянке приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Закрытие почтового отделения в Чердыни стало поводом для возмущения в пермском депутатском корпусе и причиной обращения с жалобой в федеральное управление структуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...