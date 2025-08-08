Пермяки забили тревогу: городское отделение почты перешло на новый график работы

В Перми почту в Мотовилихе перевели на работу по новому расписанию. Жители Садового испугались, что единственное в микрорайоне отделение закрывается.
«Почтовое отделение по улице Юрша, 9 на период отпусков сотрудников работает по временному режиму пять дней в неделю: со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00 и в субботу с 14:00 до 18:00 без перерыва», — объяснила корректировку пресс-служба Почты России порталу Properm.
Почтальоны продолжают доставлять на дом пенсии, соцпособия, прессу, квитанции и письма по обычному графику, добавили в ведомстве. При этом пользователи в местных соцсетях и мессенджерах отмечают, что в отделение и раньше сложно было попасть из-за больших очередей.
Ранее центральное отделение почтовой связи в Лысьве перевели на обновленный график работы, который будет действовать до 14 октября. До этого отделения почты в Полазне и Добрянке приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Закрытие почтового отделения в Чердыни стало поводом для возмущения в пермском депутатском корпусе и причиной обращения с жалобой в федеральное управление структуры.
