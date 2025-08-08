08 августа 2025

В Прикамье возбуждено уголовное дело после ДТП с пьяным водителем, сбившего двух девушек

Прокуратура контролирует расследование ДТП с пьяным водителем в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чайковская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии
Чайковская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии Фото:

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после ДТП с пьяным водителем, в котором погибла молодая девушка. Чайковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Вечером 8 августа в городе Чайковский, водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на двух девушек. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Предположительно, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле ведомства», — сказано в сообщении в telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что ДТП в Чайковском (Пермский край) произошло 8 августа. В результате одна девушка оказалась на больничной койке, а вторая погибла на месте от полученных травм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело после ДТП с пьяным водителем, в котором погибла молодая девушка. Чайковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. «Вечером 8 августа в городе Чайковский, водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на двух девушек. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Предположительно, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле ведомства», — сказано в сообщении в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что ДТП в Чайковском (Пермский край) произошло 8 августа. В результате одна девушка оказалась на больничной койке, а вторая погибла на месте от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...