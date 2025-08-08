В Прикамье возбуждено уголовное дело после ДТП с пьяным водителем, сбившего двух девушек

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после ДТП с пьяным водителем, в котором погибла молодая девушка. Чайковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Вечером 8 августа в городе Чайковский, водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на двух девушек. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Предположительно, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле ведомства», — сказано в сообщении в telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно, что ДТП в Чайковском (Пермский край) произошло 8 августа. В результате одна девушка оказалась на больничной койке, а вторая погибла на месте от полученных травм.
