08 августа 2025

Смертельная авария в Чайковском с пьяным лихачом: одна девушка в больнице, другая погибла

Пьяный водитель легковушки сбил двух девушек на пешеходном переходе в Прикамье
Проверка показала, что водитель перед ДТП употреблял спиртное
В Чайковском (Пермский край) после ДТП с участием легкового автомобиля одна девушка оказалась на больничной койке, а вторая погибла. Инцидент произошел 8 августа в районе 21:50, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«У дома №2 по улице Вокзальной водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, допустил наезд на двух девушек 2006 и 2007 годов рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе пострадавшие получили травмы, от которых одна скончалась, другая — госпитализирована», — написано в telegram-канале ведомства.

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Ранее в Пермском крае 20 июля уже происходило серьезное ДТП с участием автомобиля Lada Granta, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир, а еще три человека получили травмы. Тогда авария произошла на автодороге Стряпунята — Ананичи, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По обоим случаям сотрудники ГИБДД проводят проверки и устанавливают обстоятельства происшествий.

