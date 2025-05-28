Зеленский назвал время, когда наступит мир на Украине

Зеленский надеется, что мир на Украине установится только к 2026 году
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По мнению Зеленского, мир настанет только в 2026 году
По мнению Зеленского, мир настанет только в 2026 году Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на прекращение боевых действий к лету 2026 года. По его словам, в этом вопросе могут якобы повлиять санкции, вводимые против РФ.  

«Июнь 2026-го — мы все надеемся, что конфликта уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua». 

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает Швейцарию как потенциальную площадку для будущих переговоров с Россией. Ранее Киев отказывался от проведения встреч в Белоруссии из-за соображений безопасности, предлагая взамен нейтральные территории, такие как Турция или Ватикан.

Впервые с весны 2022 года Россия и Украина стали вести прямые переговоры. Недавно состоялась встреча в Стамбуле. На ней стороны договорились обменяться мнениями по поводу способов урегулирования конфликта. Спустя две недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что скоро будет объявлена новая дата встречи

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на прекращение боевых действий к лету 2026 года. По его словам, в этом вопросе могут якобы повлиять санкции, вводимые против РФ.   «Июнь 2026-го — мы все надеемся, что конфликта уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua».  При этом Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает Швейцарию как потенциальную площадку для будущих переговоров с Россией. Ранее Киев отказывался от проведения встреч в Белоруссии из-за соображений безопасности, предлагая взамен нейтральные территории, такие как Турция или Ватикан. Впервые с весны 2022 года Россия и Украина стали вести прямые переговоры. Недавно состоялась встреча в Стамбуле. На ней стороны договорились обменяться мнениями по поводу способов урегулирования конфликта. Спустя две недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что скоро будет объявлена новая дата встречи. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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