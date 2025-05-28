Зеленский назвал время, когда наступит мир на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на прекращение боевых действий к лету 2026 года. По его словам, в этом вопросе могут якобы повлиять санкции, вводимые против РФ.
«Июнь 2026-го — мы все надеемся, что конфликта уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна.ua».
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает Швейцарию как потенциальную площадку для будущих переговоров с Россией. Ранее Киев отказывался от проведения встреч в Белоруссии из-за соображений безопасности, предлагая взамен нейтральные территории, такие как Турция или Ватикан.
Впервые с весны 2022 года Россия и Украина стали вести прямые переговоры. Недавно состоялась встреча в Стамбуле. На ней стороны договорились обменяться мнениями по поводу способов урегулирования конфликта. Спустя две недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что скоро будет объявлена новая дата встречи.
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