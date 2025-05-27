Тюменского дачника заставили убрать свалку с участка

В Тюмени в садовом товариществе «Поле чудес-2» дачника заставили убрать строительный мусор с участка. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии региона.
«Зафиксировано место несанкционированного размещения строительных отходов на земельном участке, расположенном в СТ „Поле чудес-2“ города Тюмени. Собственнику участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в департаменте.
Владельцу участка было вынесено предостережение, однако работы по очистке территории им выполнены не были. В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд о возложении на собственника земли обязанности очистить участок от отходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!