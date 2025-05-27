27 мая 2025

Тюменского дачника заставили убрать свалку с участка

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец очистил участок от мусора
Владелец очистил участок от мусора Фото:

В Тюмени в садовом товариществе «Поле чудес-2» дачника заставили убрать строительный мусор с участка. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии региона.

«Зафиксировано место несанкционированного размещения строительных отходов на земельном участке, расположенном в СТ „Поле чудес-2“ города Тюмени. Собственнику участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в департаменте.

Владельцу участка было вынесено предостережение, однако работы по очистке территории им выполнены не были. В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд о возложении на собственника земли обязанности очистить участок от отходов.

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В Тюмени в садовом товариществе «Поле чудес-2» дачника заставили убрать строительный мусор с участка. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии региона. «Зафиксировано место несанкционированного размещения строительных отходов на земельном участке, расположенном в СТ „Поле чудес-2“ города Тюмени. Собственнику участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в департаменте. Владельцу участка было вынесено предостережение, однако работы по очистке территории им выполнены не были. В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд о возложении на собственника земли обязанности очистить участок от отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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