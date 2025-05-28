Власти рассказали, где чаще всего увольняют сотрудников в Тюменской области

В 2025 году в Тюменской области чаще всего увольняли с работы парикмахеров и специалистов салонов красоты. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости региона.
«Согласно статистике, за пять неполных месяцев 2025 года (с 1 января по 20 мая), среди сфер с наибольшим количеством уволенных сотрудников оказались парикмахерские услуги. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке салонов красоты», — отмечено в сообщении ведомства.
С такой же проблемой в текущем году столкнулись еще несколько сфер деятельности. Среди них рынок краткосрочного проживания, а также органы государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера.
Годом ранее, в 2024, за аналогичный период сферами с наибольшим количеством увольнений были частные охранные службы, а также здравоохранение. В это число вошли и предприятия по производству автотранспортных прицепов и полуприцепов.
Ранее в Тюменской области было объявлено поэтапное сокращение рабочего персонала. Так, с апреля текущего года в регионе работы лишатся более 400 действующих специалистов.
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