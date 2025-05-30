Около 400 курянок, родивших после вторжения ВСУ, получили выплаты

В Курской области около 400 женщин, ставших матерями после вторжения ВСУ в регион, произошедшего в августе 2024 года, получили единовременную выплату. Об этом сообщила врио министра образования региона Наталия Леонова.
«Мамам, с которыми мы сегодня познакомились, как раз пришлось выезжать в ожидании рождения ребенка, буквально накануне родов из обстреливаемых районов. И здесь родились малыши», — заявила Леонова в ходе встречи с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой и отметила, что встретилась с женщинами, находившимися в положении во время вторжения украинских военных.
По словам врио министра образования, около 400 жительниц Курской области уже получили выплату в размере 150 тысяч рублей. Она отметила, что встретилась с женщинами, находившимися в положении во время вторжения украинских военных на территорию региона.
Финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей выделяется на каждого ребенка, появившегося на свет в период с 6 августа 2024 года по 1 мая 2025 года. Решение о предоставлении меры поддержки было утверждено правительством Курской области в марте этого года.
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