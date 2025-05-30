Около 400 курянок, родивших после вторжения ВСУ, получили выплаты

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Выплаты получили около 400 женщин в Курской области
Выплаты получили около 400 женщин в Курской области Фото:

В Курской области около 400 женщин, ставших матерями после вторжения ВСУ в регион, произошедшего в августе 2024 года, получили единовременную выплату. Об этом сообщила врио министра образования региона Наталия Леонова.

«Мамам, с которыми мы сегодня познакомились, как раз пришлось выезжать в ожидании рождения ребенка, буквально накануне родов из обстреливаемых районов. И здесь родились малыши», — заявила Леонова в ходе встречи с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой и отметила, что встретилась с женщинами, находившимися в положении во время вторжения украинских военных.

По словам врио министра образования, около 400 жительниц Курской области уже получили выплату в размере 150 тысяч рублей. Она отметила, что встретилась с женщинами, находившимися в положении во время вторжения украинских военных на территорию региона.

Финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей выделяется на каждого ребенка, появившегося на свет в период с 6 августа 2024 года по 1 мая 2025 года. Решение о предоставлении меры поддержки было утверждено правительством Курской области в марте этого года.

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В Курской области около 400 женщин, ставших матерями после вторжения ВСУ в регион, произошедшего в августе 2024 года, получили единовременную выплату. Об этом сообщила врио министра образования региона Наталия Леонова. «Мамам, с которыми мы сегодня познакомились, как раз пришлось выезжать в ожидании рождения ребенка, буквально накануне родов из обстреливаемых районов. И здесь родились малыши», — заявила Леонова в ходе встречи с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой и отметила, что встретилась с женщинами, находившимися в положении во время вторжения украинских военных. По словам врио министра образования, около 400 жительниц Курской области уже получили выплату в размере 150 тысяч рублей. Она отметила, что встретилась с женщинами, находившимися в положении во время вторжения украинских военных на территорию региона. Финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей выделяется на каждого ребенка, появившегося на свет в период с 6 августа 2024 года по 1 мая 2025 года. Решение о предоставлении меры поддержки было утверждено правительством Курской области в марте этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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