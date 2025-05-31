31 мая 2025

Mash: количество пострадавших при обрушении поезда под Брянском выросло до 22

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В Брянской области 22 человека пострадали при обрушении ж/д моста
В Брянской области 22 человека пострадали при обрушении ж/д моста Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области увеличилось до 22 человек. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ. 

«Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, трое из них — в крайне тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Mash. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне, движение поездов по этому участку было приостановлено.

Ранее поступила информация, что в Брянской области обрушился мост, по которому в момент ЧП проезжали автомобили. Позже в обрушившуюся часть конструкции врезался поезд.

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Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области увеличилось до 22 человек. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ.  «Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 22, трое из них — в крайне тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Mash. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне, движение поездов по этому участку было приостановлено. Ранее поступила информация, что в Брянской области обрушился мост, по которому в момент ЧП проезжали автомобили. Позже в обрушившуюся часть конструкции врезался поезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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