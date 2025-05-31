Baza: при обрушении моста в Брянской области погибли четверо

Трагедия в Брянской области, где 1 июня автомобильный мост обрушился на поезд, унесла жизни четверых человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На данный момент известно о 4 погибших и 44 раненых», — говорится в сообщении. Число погибших может увеличиться, так как под завалами могут еще находятся люди. В настоящее время пассажирам поезда помогают покинуть вагоны.
Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы. Позже число пострадавших выросло до 44-х человек.
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