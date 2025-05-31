31 мая 2025

Baza: при обрушении моста в Брянской области погибли четверо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под завалами могут находиться еще люди (архивное фото)
Под завалами могут находиться еще люди (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Трагедия в Брянской области, где 1 июня автомобильный мост обрушился на поезд, унесла жизни четверых человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На данный момент известно о 4 погибших и 44 раненых», — говорится в сообщении. Число погибших может увеличиться, так как под завалами могут еще находятся люди. В настоящее время пассажирам поезда помогают покинуть вагоны.

Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы. Позже число пострадавших выросло до 44-х человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трагедия в Брянской области, где 1 июня автомобильный мост обрушился на поезд, унесла жизни четверых человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На данный момент известно о 4 погибших и 44 раненых», — говорится в сообщении. Число погибших может увеличиться, так как под завалами могут еще находятся люди. В настоящее время пассажирам поезда помогают покинуть вагоны. Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы. Позже число пострадавших выросло до 44-х человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...