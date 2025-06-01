Украинские военнослужащие начали чаще сдаваться в плен «благодаря» обращениям их родственников, проживающих в России. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«В последнее время на нас [в бот обратной связи в Telegram] все чаще начали выходить граждане и жители России, чьи родственники по иронии судьбы оказались в ВСУ», — заявил источник ТАСС. По его словам, обычно обращения поступают слишком поздно, когда помочь уже невозможно, однако иногда родные играют ключевую роль в спасении украинских военных. Первичное общение ведется через них, а прямой контакт с военнослужащим устанавливается лишь незадолго до его сдачи в плен.
Он также подчеркнул, что самостоятельные попытки россиян помочь своим близким на фронте могут ухудшить ситуацию. В подобных случаях рекомендуется обращаться к спецслужбам или использовать официальные сервисы, включая бот «Сохрани себе жизнь» (@SaveurLive_bot). Ежедневно через эти каналы поступает до 120 обращений о помощи украинским военнослужащим.
Ранее в силовых структурах сообщили, что родственники украинских военнослужащих все чаще используют чат-боты в Telegram, изначально созданные для сдачи в плен, чтобы пожаловаться на действия командиров ВСУ. Кроме того, бот также используется для общения с родственниками солдат, фактически став центром психологической помощи. Сотрудники слушают жалобы на командиров и другие проблемы, получая ежедневно до 100 сообщений от родственников, с которыми проводятся психологические беседы.
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