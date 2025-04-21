Родные бойцов ВСУ жалуются на командиров через российский бот для сдачи в плен

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Родные украинских бойцов пишут российским силовикам о проблемах ВСУ
Родные украинских бойцов пишут российским силовикам о проблемах ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Родственники украинских военнослужащих все чаще используют специальные чат-боты в мессенджере Telegram, изначально созданные для их сдачи в плен, чтобы пожаловаться на действия командиров ВСУ. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах в беседе с ТАСС. Он добавил, что фактически бот превратился в центр психологической помощи для близких военных — сотрудники слушают, как жители Украины жалуются на командиров ВСУ и на другие проблемы. Ежедневно бот может получать сообщения от 100 человек, со всеми родственниками проводятся психологические беседы.

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Родственники украинских военнослужащих все чаще используют специальные чат-боты в мессенджере Telegram, изначально созданные для их сдачи в плен, чтобы пожаловаться на действия командиров ВСУ. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах в беседе с ТАСС. Он добавил, что фактически бот превратился в центр психологической помощи для близких военных — сотрудники слушают, как жители Украины жалуются на командиров ВСУ и на другие проблемы. Ежедневно бот может получать сообщения от 100 человек, со всеми родственниками проводятся психологические беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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