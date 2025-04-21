Родные бойцов ВСУ жалуются на командиров через российский бот для сдачи в плен

Родственники украинских военнослужащих все чаще используют специальные чат-боты в мессенджере Telegram, изначально созданные для их сдачи в плен, чтобы пожаловаться на действия командиров ВСУ. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Бот для сдачи в плен используется и для общения с родственниками солдат ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах в беседе с ТАСС. Он добавил, что фактически бот превратился в центр психологической помощи для близких военных — сотрудники слушают, как жители Украины жалуются на командиров ВСУ и на другие проблемы. Ежедневно бот может получать сообщения от 100 человек, со всеми родственниками проводятся психологические беседы.
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