В Москву прибыл резервный состав поезда с пострадавшими после подрыва моста в Брянской области, сообщили журналисты. На перроне прибывших встречают представители РЖД, сотрудники транспортной безопасности и медики.
«Поезд с пассажирами из Брянской области прибыл в Москву. Прямо сейчас из резервного состава эвакуируют первых пострадавших», — передает ТАСС. Отмечается, что врачи уже оказывают необходимую помощь пострадавшим, пишет РИА Новости.
Пассажиры поезда, следовавшего по маршруту «Климов — Москва», поделились воспоминаниями о первых мгновениях после взрыва на мосту. По их словам, из-за заблокированных дверей вагонов некоторым пришлось покидать их через соседние составы. Позже пассажиры ощутили несколько мощных толчков, после чего в вагонах отключилось освещение. Некоторые люди упали с верхних полок и получили различные травмы. Практически сразу после происшествия в поезде раздались крики. Также отмечается, что медработники и спасатели прибыли на место оперативно, передает telegram-канал Shot.
На данный момент известно, что в результате трагедии погибли семь человек, пострадал 71 пассажир. Произошедшее классифицировано как теракт.
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