Поезд с пассажирами из Брянской области прибыл в Москву

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Пострадавшие, прибывшие в Москву из Брянской области, переданы врачам
Пострадавшие, прибывшие в Москву из Брянской области, переданы врачам Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Москву прибыл резервный состав поезда с пострадавшими после подрыва моста в Брянской области, сообщили журналисты. На перроне прибывших встречают представители РЖД, сотрудники транспортной безопасности и медики.

«Поезд с пассажирами из Брянской области прибыл в Москву. Прямо сейчас из резервного состава эвакуируют первых пострадавших», — передает ТАСС. Отмечается, что врачи уже оказывают необходимую помощь пострадавшим, пишет РИА Новости.

Пассажиры поезда, следовавшего по маршруту «Климов — Москва», поделились воспоминаниями о первых мгновениях после взрыва на мосту. По их словам, из-за заблокированных дверей вагонов некоторым пришлось покидать их через соседние составы. Позже пассажиры ощутили несколько мощных толчков, после чего в вагонах отключилось освещение. Некоторые люди упали с верхних полок и получили различные травмы. Практически сразу после происшествия в поезде раздались крики. Также отмечается, что медработники и спасатели прибыли на место оперативно, передает telegram-канал Shot. 

На данный момент известно, что в результате трагедии погибли семь человек, пострадал 71 пассажир. Произошедшее классифицировано как теракт. 

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В Москву прибыл резервный состав поезда с пострадавшими после подрыва моста в Брянской области, сообщили журналисты. На перроне прибывших встречают представители РЖД, сотрудники транспортной безопасности и медики. «Поезд с пассажирами из Брянской области прибыл в Москву. Прямо сейчас из резервного состава эвакуируют первых пострадавших», — передает ТАСС. Отмечается, что врачи уже оказывают необходимую помощь пострадавшим, пишет РИА Новости. Пассажиры поезда, следовавшего по маршруту «Климов — Москва», поделились воспоминаниями о первых мгновениях после взрыва на мосту. По их словам, из-за заблокированных дверей вагонов некоторым пришлось покидать их через соседние составы. Позже пассажиры ощутили несколько мощных толчков, после чего в вагонах отключилось освещение. Некоторые люди упали с верхних полок и получили различные травмы. Практически сразу после происшествия в поезде раздались крики. Также отмечается, что медработники и спасатели прибыли на место оперативно, передает telegram-канал Shot.  На данный момент известно, что в результате трагедии погибли семь человек, пострадал 71 пассажир. Произошедшее классифицировано как теракт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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