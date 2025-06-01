Чибис сообщил об отсутствии жертв после атаки ВСУ на Мурманск

Губернатор Андрей Чибис сообщил об отсутствии жертв после атаки ВСУ на Мурманск
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Губернатор Чибис заявил об отсутствии пострадавших после атаки дронов
Губернатор Чибис заявил об отсутствии пострадавших после атаки дронов Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об отсутствии жертв после атаки ВСУ на город. Сделал он это заявление в своем telegram-канале.

"Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет", — сообщается губернатор. Он также добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

В регионе усилены меры безопасности, введен ряд временных ограничений. Губернатор просит граждан сообщать на телефон 112 о любых подозрительных лицах или предметах.

1 июня в Иркутской и Мурманской областях зафиксированы атаки БПЛА, причем в обоих случаях дроны, по данным очевидцев, запускались с грузовиков. Губернаторы регионов Игорь Кобзев и Андрей Чибис подтвердили факт нападений и отсутствие жертв среди гражданского населения.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об отсутствии жертв после атаки ВСУ на город. Сделал он это заявление в своем telegram-канале. "Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет", — сообщается губернатор. Он также добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. В регионе усилены меры безопасности, введен ряд временных ограничений. Губернатор просит граждан сообщать на телефон 112 о любых подозрительных лицах или предметах. 1 июня в Иркутской и Мурманской областях зафиксированы атаки БПЛА, причем в обоих случаях дроны, по данным очевидцев, запускались с грузовиков. Губернаторы регионов Игорь Кобзев и Андрей Чибис подтвердили факт нападений и отсутствие жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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