Чибис сообщил об отсутствии жертв после атаки ВСУ на Мурманск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об отсутствии жертв после атаки ВСУ на город. Сделал он это заявление в своем telegram-канале.
"Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет", — сообщается губернатор. Он также добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.
В регионе усилены меры безопасности, введен ряд временных ограничений. Губернатор просит граждан сообщать на телефон 112 о любых подозрительных лицах или предметах.
1 июня в Иркутской и Мурманской областях зафиксированы атаки БПЛА, причем в обоих случаях дроны, по данным очевидцев, запускались с грузовиков. Губернаторы регионов Игорь Кобзев и Андрей Чибис подтвердили факт нападений и отсутствие жертв среди гражданского населения.
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