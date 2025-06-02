На левом берегу Туры в Тюмени построят спортивную площадку

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Площадку закончат до конца июня
Площадку закончат до конца июня Фото:

В Тюмени до конца июня завершат строительство современной спортивной площадки на левом берегу Туры. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем официальном telegram-канале.

«Проект реализуется за счет внебюджетных средств. На площадке будет ограждение, освещение, резиновое покрытие, которое обеспечит комфорт и безопасность для занятий спортом», — написал Афанасьев.

Спортивная зона появится рядом с Фиджитал-центром. Мэр добавил, что здесь что в перспективе планируется проектирование и строительство нового памп-трека. Прошлую скейт- площадку разобрали из-за нарушений требований безопасности.

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В Тюмени до конца июня завершат строительство современной спортивной площадки на левом берегу Туры. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем официальном telegram-канале. «Проект реализуется за счет внебюджетных средств. На площадке будет ограждение, освещение, резиновое покрытие, которое обеспечит комфорт и безопасность для занятий спортом», — написал Афанасьев. Спортивная зона появится рядом с Фиджитал-центром. Мэр добавил, что здесь что в перспективе планируется проектирование и строительство нового памп-трека. Прошлую скейт- площадку разобрали из-за нарушений требований безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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