На левом берегу Туры в Тюмени построят спортивную площадку

В Тюмени до конца июня завершат строительство современной спортивной площадки на левом берегу Туры. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем официальном telegram-канале.
«Проект реализуется за счет внебюджетных средств. На площадке будет ограждение, освещение, резиновое покрытие, которое обеспечит комфорт и безопасность для занятий спортом», — написал Афанасьев.
Спортивная зона появится рядом с Фиджитал-центром. Мэр добавил, что здесь что в перспективе планируется проектирование и строительство нового памп-трека. Прошлую скейт- площадку разобрали из-за нарушений требований безопасности.
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