Ротенберга уволили с поста главного тренера СКА

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Петербургский хоккейный клуб СКА сменил главного тренера
Петербургский хоккейный клуб СКА сменил главного тренера Фото:

Роман Ротенберг освобожден от должности главного тренера хоккейного клуба СКА. Соответствующее решение Совет директоров клуба принял из-за неудовлетворительных спортивных результатов, сообщает пресс-служба СКА.

«2 июня 2025 года состоялось заседание Совета директоров ХК СКА. Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов», — передает пресс-служба клуба в своем telegram-канале. Однако совет директоров отметил, что за годы работы Ротенберг внес значительный вклад в развитие команды и системы детско-юношеского хоккея.

Новым главным тренером СКА назначен Игорь Ларионов. В клубе уточнили, что Ларионов приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.

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Роман Ротенберг освобожден от должности главного тренера хоккейного клуба СКА. Соответствующее решение Совет директоров клуба принял из-за неудовлетворительных спортивных результатов, сообщает пресс-служба СКА. «2 июня 2025 года состоялось заседание Совета директоров ХК СКА. Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов», — передает пресс-служба клуба в своем telegram-канале. Однако совет директоров отметил, что за годы работы Ротенберг внес значительный вклад в развитие команды и системы детско-юношеского хоккея. Новым главным тренером СКА назначен Игорь Ларионов. В клубе уточнили, что Ларионов приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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