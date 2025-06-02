Ротенберга уволили с поста главного тренера СКА

Роман Ротенберг освобожден от должности главного тренера хоккейного клуба СКА. Соответствующее решение Совет директоров клуба принял из-за неудовлетворительных спортивных результатов, сообщает пресс-служба СКА.
«2 июня 2025 года состоялось заседание Совета директоров ХК СКА. Наряду с другими вопросами, было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером ХК СКА Романом Борисовичем Ротенбергом, в связи с недостижением командой спортивных результатов», — передает пресс-служба клуба в своем telegram-канале. Однако совет директоров отметил, что за годы работы Ротенберг внес значительный вклад в развитие команды и системы детско-юношеского хоккея.
Новым главным тренером СКА назначен Игорь Ларионов. В клубе уточнили, что Ларионов приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.
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