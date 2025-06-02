Тюменское правительство продаст для вырубки десятки тысяч квадратных метров леса

В Тюменской области к продаже готовятся четыре лесных участка, предназначенные для сплошной рубки и заготовки древесины. Об этом гласит документ, опубликованный на портале департамента лесного комплекса региона.
«Провести аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Цель — заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», — сообщает опубликованный приказ.
Отмечается, что на указанных участках содержатся береза, осина и сосна в спелом или перестойном состоянии, кроме одного участка — здесь к рубке предлагаются гибнущие и поврежденные насаждения. Участки расположены на территории Вагайского, Упоровского и Юргинского районов области. Общая площадь четырех участков составляет 73 тысячи квадратных метров, а их общая цена превышает 7,5 миллиона рублей.
Как стало известно ранее, незаконные рубки деревьев нанесли региону ущерб на миллионы рублей. «Черные лесорубы» заготовили несколько сотен кубометров древесины.
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