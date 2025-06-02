02 июня 2025

Тюменское правительство продаст для вырубки десятки тысяч квадратных метров леса

В Тюменской области на продажу выставят четыре лесных участка для сплошной рубки
© Служба новостей «URA.RU»
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Заготовкой дерева сможет заняться малый и средний бизнес Тюменской области
Заготовкой дерева сможет заняться малый и средний бизнес Тюменской области Фото:

В Тюменской области к продаже готовятся четыре лесных участка, предназначенные для сплошной рубки и заготовки древесины. Об этом гласит документ, опубликованный на портале департамента лесного комплекса региона. 

«Провести аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Цель — заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», — сообщает опубликованный приказ.

Отмечается, что на указанных участках содержатся береза, осина и сосна в спелом или перестойном состоянии, кроме одного участка — здесь к рубке предлагаются гибнущие и поврежденные насаждения. Участки расположены на территории Вагайского, Упоровского и Юргинского районов области. Общая площадь четырех участков составляет 73 тысячи квадратных метров, а их общая цена превышает 7,5 миллиона рублей.

Как стало известно ранее, незаконные рубки деревьев нанесли региону ущерб на миллионы рублей. «Черные лесорубы» заготовили несколько сотен кубометров древесины.

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В Тюменской области к продаже готовятся четыре лесных участка, предназначенные для сплошной рубки и заготовки древесины. Об этом гласит документ, опубликованный на портале департамента лесного комплекса региона.  «Провести аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Цель — заготовка древесины юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», — сообщает опубликованный приказ. Отмечается, что на указанных участках содержатся береза, осина и сосна в спелом или перестойном состоянии, кроме одного участка — здесь к рубке предлагаются гибнущие и поврежденные насаждения. Участки расположены на территории Вагайского, Упоровского и Юргинского районов области. Общая площадь четырех участков составляет 73 тысячи квадратных метров, а их общая цена превышает 7,5 миллиона рублей. Как стало известно ранее, незаконные рубки деревьев нанесли региону ущерб на миллионы рублей. «Черные лесорубы» заготовили несколько сотен кубометров древесины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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