Владимир Путин присвоил почетные звания летчику и нефтянику из Тюмени

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Тюменской области за особые заслуги в профессиональной деятельности. Об этом сообщает инфоцентр правительство Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Почетное звание „Заслуженный пилот Российской Федерации“ присвоено вице-президенту-летному директору АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ Дмитрию Стрельцову. Он награжден за заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу», — отмечено в сообщении.
Еще одним лауреатом стал мастер компании «Интегра-Сервисы» Фамил Абдулла оглы Гайбалиев. Ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» за значительный вклад в развитие отрасли и продолжительный стаж.
Ранее в Тюмени состоялась церемония вручения знаков отличия Региональной базы молодых талантов, в рамках которой были отмечены 30 детей. В числе участников мероприятия были воспитанники детских школ искусств из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, а также Тюменского и Уватского районов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!