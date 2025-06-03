03 июня 2025

Сколько в Тюмени стоит килограмм черешни. Скрин

В Тюмени килограмм черешни доходит до 8 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Черешню начали привозить и из России
Черешню начали привозить и из России Фото:

В Тюмени стоимость килограмма черешни доходит до 8 500 рублей. Ее привозят к нам из Чили. Где еще и за сколько можно купить ягоду в местных магазинах, — в подборке URA.RU. Данные взяты с сервисом по доставке продуктов.

В супермаркете «Пятерочка» килограмм черешни будет стоить 549 рублей. Судя по описанию товара, ягоду уже вырастили в России.

В «Ашане» килограмм черешни обойдется в 649 рублей. Ее привозят из Турции.

На 10 рублей дороже выйдет килограмм ягоды в «Ленте». В карточке товара не указано, откуда именно ее привезли в супермаркеты.

За 734 рубля продают килограмм черешни в магазинах «Магнит». Там также не указано, кто производитель.

Самую дорогую черешню продают на тюменском рынке «Михайловский». Цена за килограмм там доходит до 8 500 рублей. Ее, судят по описанию, везут из Чили.

Агентство URA.RU попробовало эту черешню. Впечатления редакции и реальные фото «золотой» ягоды — в этом материале.

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В Тюмени стоимость килограмма черешни доходит до 8 500 рублей. Ее привозят к нам из Чили. Где еще и за сколько можно купить ягоду в местных магазинах, — в подборке URA.RU. Данные взяты с сервисом по доставке продуктов. В супермаркете «Пятерочка» килограмм черешни будет стоить 549 рублей. Судя по описанию товара, ягоду уже вырастили в России. В «Ашане» килограмм черешни обойдется в 649 рублей. Ее привозят из Турции. На 10 рублей дороже выйдет килограмм ягоды в «Ленте». В карточке товара не указано, откуда именно ее привезли в супермаркеты. За 734 рубля продают килограмм черешни в магазинах «Магнит». Там также не указано, кто производитель. Самую дорогую черешню продают на тюменском рынке «Михайловский». Цена за килограмм там доходит до 8 500 рублей. Ее, судят по описанию, везут из Чили. Агентство URA.RU попробовало эту черешню. Впечатления редакции и реальные фото «золотой» ягоды — в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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