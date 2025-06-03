В Тюмени стоимость килограмма черешни доходит до 8 500 рублей. Ее привозят к нам из Чили. Где еще и за сколько можно купить ягоду в местных магазинах, — в подборке URA.RU. Данные взяты с сервисом по доставке продуктов.
В супермаркете «Пятерочка» килограмм черешни будет стоить 549 рублей. Судя по описанию товара, ягоду уже вырастили в России.
В «Ашане» килограмм черешни обойдется в 649 рублей. Ее привозят из Турции.
На 10 рублей дороже выйдет килограмм ягоды в «Ленте». В карточке товара не указано, откуда именно ее привезли в супермаркеты.
За 734 рубля продают килограмм черешни в магазинах «Магнит». Там также не указано, кто производитель.
Самую дорогую черешню продают на тюменском рынке «Михайловский». Цена за килограмм там доходит до 8 500 рублей. Ее, судят по описанию, везут из Чили.
Агентство URA.RU попробовало эту черешню. Впечатления редакции и реальные фото «золотой» ягоды — в этом материале.
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