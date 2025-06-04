В Тюменской области отменили популярные междугородние рейсы

С 4 июня в Тюменской области прекращается движение междугородних автобусных маршрутов №514 «Тюмень — Ишим» и №562 «Ишим — Викулово». Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления строительства региона.
«С 4 июня на неопределенный срок приостанавливают движение межмуниципальные маршруты регулярных перевозок: №514 „Тюмень — Ишим“, с временем отправления из тюменского автовокзала в 07:10 и 14.50, из ишимского автовокзала в 07:00 и 14:55 — ежедневно», — сказано в сообщении. Также отменен автобусный маршрут №562 «Ишим — Викулово», который отправлялся ежедневно из Ишима в 07:10 и 15:15, из Викулово в 12:00 и 19:00.
В ведомстве также отметили, что с 1 июня начал работу новый межобластной маршрут №9426 «Тюмень — Тавда». Автобус отправляется ежедневно с тюменского автовокзала в 15:15.
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