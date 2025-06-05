Тюменцы предложили мэру Афанасьеву места для возведения новых мостов через Туру

05 июня 2025 в 18:02 Размер текста - 17 +

Среди предложений горожан — соединить мостами Мыс и Лесобазу Никита Сабашников © URA.RU Жители Тюмени в рамках сбора идей для мастер-плана города предложили возвести три новых моста — два пешеходных и один автомобильный. Свои пожелания они опубликовали на сайте Института генплана Москвы, который разрабатывает проект преобразования центра Тюмени. Среди предложений горожан — соединить мостами Мыс и Лесобазу и центр с Зарекой. «Пешеходный мост даст возможность пешком или на велосипедах попадать с Лесобазы на Мыс и обратно. Жители двух районов смогут пользоваться инфраструктурой обоих районов сразу. В настоящее время можно только доехать на машине или общественном транспорте в объезд по трассе», — написал один из местных жителей. Еще два моста предложено построить из центра в Зареку. Первый — пешеходный, его хотят разместить между мостами Челюскинцев и Профсоюзным (разработку этого сооружения как раз закончат в текущем году). Второй — автомобильный с последующей пробивкой дороги на улицу Полевую. Ранее URA.RU писало, что в марте началась разработка мастер-плана, концепция которого называется «Тюмень — врата Сибири». Основным символом плана станет мост Влюбленных. Проектируемая площадь составляет более 600 гектар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени в рамках сбора идей для мастер-плана города предложили возвести три новых моста — два пешеходных и один автомобильный. Свои пожелания они опубликовали на сайте Института генплана Москвы, который разрабатывает проект преобразования центра Тюмени. Среди предложений горожан — соединить мостами Мыс и Лесобазу и центр с Зарекой. «Пешеходный мост даст возможность пешком или на велосипедах попадать с Лесобазы на Мыс и обратно. Жители двух районов смогут пользоваться инфраструктурой обоих районов сразу. В настоящее время можно только доехать на машине или общественном транспорте в объезд по трассе», — написал один из местных жителей. Еще два моста предложено построить из центра в Зареку. Первый — пешеходный, его хотят разместить между мостами Челюскинцев и Профсоюзным (разработку этого сооружения как раз закончат в текущем году). Второй — автомобильный с последующей пробивкой дороги на улицу Полевую. Ранее URA.RU писало, что в марте началась разработка мастер-плана, концепция которого называется «Тюмень — врата Сибири». Основным символом плана станет мост Влюбленных. Проектируемая площадь составляет более 600 гектар.