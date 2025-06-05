«Каша из латиницы»: Путин призвал бороться с «вульгарными» заимствованиями в русском языке

Путин призвал избавляться от бессмысленных заимствований в русском языке
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Путин призвал избавляться от иностранных заимствований
Путин призвал избавляться от иностранных заимствований

Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и бессмысленных иностранных заимствований в русском языке, отдавая предпочтение кириллице, и укреплять роль русского языка в глобальном гуманитарном пространстве. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не „кашу“ из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, крайне важно систематически избавляться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков, которые не только не обогащают наш язык, но, наоборот, приводят к его загрязнению и искажению. Особенно это актуально в тех случаях, когда для определенных терминов уже существуют соответствующие аналоги в русском языке, уточнил президент.

Он также подчеркнул необходимость работы над укреплением позиций русского языка в мире. «Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — отметил президент.

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Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и бессмысленных иностранных заимствований в русском языке, отдавая предпочтение кириллице, и укреплять роль русского языка в глобальном гуманитарном пространстве. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не „кашу“ из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, крайне важно систематически избавляться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков, которые не только не обогащают наш язык, но, наоборот, приводят к его загрязнению и искажению. Особенно это актуально в тех случаях, когда для определенных терминов уже существуют соответствующие аналоги в русском языке, уточнил президент. Он также подчеркнул необходимость работы над укреплением позиций русского языка в мире. «Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — отметил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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