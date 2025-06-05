«Каша из латиницы»: Путин призвал бороться с «вульгарными» заимствованиями в русском языке

Путин призвал избавляться от бессмысленных заимствований в русском языке

05 июня 2025 в 17:51 Размер текста - 17 +

Путин призвал избавляться от иностранных заимствований Роман Наумов Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и бессмысленных иностранных заимствований в русском языке, отдавая предпочтение кириллице, и укреплять роль русского языка в глобальном гуманитарном пространстве. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не „кашу“ из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, крайне важно систематически избавляться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков, которые не только не обогащают наш язык, но, наоборот, приводят к его загрязнению и искажению. Особенно это актуально в тех случаях, когда для определенных терминов уже существуют соответствующие аналоги в русском языке, уточнил президент. Он также подчеркнул необходимость работы над укреплением позиций русского языка в мире. «Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — отметил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и бессмысленных иностранных заимствований в русском языке, отдавая предпочтение кириллице, и укреплять роль русского языка в глобальном гуманитарном пространстве. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не „кашу“ из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, крайне важно систематически избавляться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков, которые не только не обогащают наш язык, но, наоборот, приводят к его загрязнению и искажению. Особенно это актуально в тех случаях, когда для определенных терминов уже существуют соответствующие аналоги в русском языке, уточнил президент. Он также подчеркнул необходимость работы над укреплением позиций русского языка в мире. «Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — отметил президент.