«Каша из латиницы»: Путин призвал бороться с «вульгарными» заимствованиями в русском языке

Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от вульгарных и бессмысленных иностранных заимствований в русском языке, отдавая предпочтение кириллице, и укреплять роль русского языка в глобальном гуманитарном пространстве. Об этом он сообщил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не „кашу“ из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством», — заявил Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Путин отметил, крайне важно систематически избавляться от вульгарных и механических заимствований из иностранных языков, которые не только не обогащают наш язык, но, наоборот, приводят к его загрязнению и искажению. Особенно это актуально в тех случаях, когда для определенных терминов уже существуют соответствующие аналоги в русском языке, уточнил президент.
Он также подчеркнул необходимость работы над укреплением позиций русского языка в мире. «Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — отметил президент.
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