Режиссер Михалков возьмет Ефремова на работу

Народный артист России Михаил Ефремов, который недавно вышел из колонии по УДО, приступит к работе в театре «Мастерская '12'», которым руководит Никита Михалков. Об этом рассказал сам режиссер.
«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — рассказал Ефремов журналистам на ПМЭФ. Режиссер сообщил, что Михаил Ефремов примет участие в постановке спектакля по мотивам его фильма «Без свидетелей», рассчитанного на двух исполнителей. Главные роли в театральной версии достанутся Ефремову и Анне Михалковой.
Михаил Ефремов был освобожден по УДО в апреле 2025 года после отбытия наказания за смертельное ДТП, произошедшее в июне 2020 года. После выхода из колонии актер восстанавливал здоровье и постепенно возвращался к творчеству, а его возвращение на сцену поддержал режиссер Никита Михалков, пригласив Ефремова в свой театр «Мастерская '12'».
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