23 июня 2025

Свердловчанина отправили на принудительные работы за комментарии в соцсетях

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Слова комментатора посчитали дискредитирующими армию России
Слова комментатора посчитали дискредитирующими армию России Фото:

В Карпинске (Свердловская область) осудили мужчину за дискредитирующие ВС РФ комментарии к публикации статистики боевых потерь в ходе спецоперации на Украине. Следующие два года он проведет на принудительных работах, а часть зарплаты будет удерживаться, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

"В суде Алексей свою вину признал и раскаялся в содеянном. Карпинский горсуд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ – «совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»", — пояснили там.

Помимо исправительных работ, в течение двух лет 10% зарплаты Алексея будет удерживаться в доход государства. На этот же срок ему запретили публиковать посты в соцсетях.

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В Карпинске (Свердловская область) осудили мужчину за дискредитирующие ВС РФ комментарии к публикации статистики боевых потерь в ходе спецоперации на Украине. Следующие два года он проведет на принудительных работах, а часть зарплаты будет удерживаться, рассказали в объединенной пресс-службе судов. "В суде Алексей свою вину признал и раскаялся в содеянном. Карпинский горсуд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ – «совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»", — пояснили там. Помимо исправительных работ, в течение двух лет 10% зарплаты Алексея будет удерживаться в доход государства. На этот же срок ему запретили публиковать посты в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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