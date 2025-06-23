Свердловчанина отправили на принудительные работы за комментарии в соцсетях

В Карпинске (Свердловская область) осудили мужчину за дискредитирующие ВС РФ комментарии к публикации статистики боевых потерь в ходе спецоперации на Украине. Следующие два года он проведет на принудительных работах, а часть зарплаты будет удерживаться, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
"В суде Алексей свою вину признал и раскаялся в содеянном. Карпинский горсуд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ – «совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»", — пояснили там.
Помимо исправительных работ, в течение двух лет 10% зарплаты Алексея будет удерживаться в доход государства. На этот же срок ему запретили публиковать посты в соцсетях.
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