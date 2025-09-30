Банк России выпустит памятные монеты. Фото

Банк России 1 октября выпустит памятные серебряные монеты «Роза»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые монеты будут выпущены 1 октября
Новые монеты будут выпущены 1 октября Фото:

Банк России 1 октября выпустит памятные серебряные монеты «Роза». Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в соцсетях.

«1 октября 2025 года выпускаем в обращение памятные серебряные монеты „Роза“ серии „Алмазный фонд России“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Центробанка.

Отмечается, что монеты будут выпущены номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием. На лицевой стороне размещено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, а также присутствуют надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «БАНК РОССИИ». На оборотной стороне изображена брошь «Роза» в рельефном исполнении. В верхней левой части по окружности размещена надпись: «АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ». Монеты номиналом 3 рубля будут выпущены тиражом в 3 тысячи экземпляров. А с номиналом 25 рублей — по 500 тысяч штук на каждую из монет.

Номинал монет составит 3 и 25 рублей
Номинал монет составит 3 и 25 рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России 1 октября выпустит памятные серебряные монеты «Роза». Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в соцсетях. «1 октября 2025 года выпускаем в обращение памятные серебряные монеты „Роза“ серии „Алмазный фонд России“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Центробанка. Отмечается, что монеты будут выпущены номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием. На лицевой стороне размещено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, а также присутствуют надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «БАНК РОССИИ». На оборотной стороне изображена брошь «Роза» в рельефном исполнении. В верхней левой части по окружности размещена надпись: «АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ». Монеты номиналом 3 рубля будут выпущены тиражом в 3 тысячи экземпляров. А с номиналом 25 рублей — по 500 тысяч штук на каждую из монет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...