Банк России 1 октября выпустит памятные серебряные монеты «Роза». Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в соцсетях.
«1 октября 2025 года выпускаем в обращение памятные серебряные монеты „Роза“ серии „Алмазный фонд России“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Центробанка.
Отмечается, что монеты будут выпущены номиналом 3 рубля, 25 рублей и 25 рублей с цветным покрытием. На лицевой стороне размещено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, а также присутствуют надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «БАНК РОССИИ». На оборотной стороне изображена брошь «Роза» в рельефном исполнении. В верхней левой части по окружности размещена надпись: «АЛМАЗНЫЙ ФОНД РОССИИ». Монеты номиналом 3 рубля будут выпущены тиражом в 3 тысячи экземпляров. А с номиналом 25 рублей — по 500 тысяч штук на каждую из монет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.