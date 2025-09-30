Россиянам назвали средство, которое сможет заменить паспорт в повседневной жизни

Баджурак: в ближайшем будущем можно будет применить QR-код вместо паспорта
Баджурак считает, что паспорт можно будет заменить на QR-код с помощью сервиса Госдоки
Баджурак считает, что паспорт можно будет заменить на QR-код с помощью сервиса Госдоки Фото:

Россияне смогут предъявлять QR-код вместо паспорта для подтверждения личности в ряде организаций уже в ближайшем будущем. Об этом сообщил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

«Сейчас в приложении „Госуслуги“ кнопки генерации QR-кода паспорта нет, в перспективе этот функционал будет реализован через сервис „ГосДоки“ внутри „Госуслуг“», — отметил Баджурак. Он подчеркнул, что использование QR-кода останется добровольной опцией.

Ранее в Минцифры РФ заявили о проработке сценариев использования QR-кода для подтверждения личности в магазинах, кинотеатрах и музеях. Ведомство также планирует расширять применение цифровых документов на финансовый сектор и МФЦ. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев сообщил «Известиям», что сейчас рассматриваются законопроекты о расширении перечня электронных документов — от паспортов до студенческих билетов и водительских удостоверений. Баджурак считает, что использование цифровых документов обеспечит удобство и повысит уровень конфиденциальности данных граждан.

