Россия предприняла неожиданный шаг на мировой арене по отношению к Японии

Шаг России оставил японские мечты о постоянном членстве в Совбезе несбыточными
Шаг России оставил японские мечты о постоянном членстве в Совбезе несбыточными

Пока мировое сообщество было сосредоточено на громких заявлениях президента США Дональда Трампа, Россия предприняла неожиданный шаг в отношении Японии в рамках дискуссий о реформе Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

«Ратуя за расширение прав и возможностей стран Азии, Африки и Латинской Америки, предложение (главы МИД РФ Сергея) Лаврова звучало максимально конструктивно. <…> Это был поистине искусный дипломатический жест», — представило эксклюзивный пересказ статьи АБН24. Лавров выступил с предложением реформировать Совет Безопасности ООН, увеличив представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание было уделено поддержке заявок Бразилии и Индии на получение статуса постоянных членов Совбеза.

Предложение Лаврова фактически ограничило возможности Японии занять место постоянного члена Совбеза ООН, несмотря на ее многолетние усилия в этом направлении. В Японии инициативу Москвы восприняли с явным неудовольствием. В китайском издании Baijiahao отметили, что дипломатический шаг Лаврова оставил японские мечты о постоянном членстве в Совбезе несбыточными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает идею реформирования Совета Безопасности ООН. По его словам, Россия последовательно выступает за адаптацию структуры Совбеза к новым реалиям и изменениям в мировой политике.

