Миллионные долги и угроза банкротства: что известно о пермском заводе, попавшем под санкции США

Пермский завод металлообрабатывающих центров, который выпускает станки, оказался под угрозой банкротства. Иск о несостоятельности предприятия направила в арбитражный суд компания из Ульяновска. Причиной послужили долги за поставленную продукцию. Риск стать банкротом — не единственная проблема, с которой в последнее время столкнулось предприятие из Перми. Уже третий год оно находится под санкциями Вашингтона. Что еще известно о станкостроительном заводе — в материале URA.RU.
История создания завода
Запуск серийного производства отечественных высокотехнологичных металлообрабатывающих станков в Перми реализован в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», и является результатом совместных усилий Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации «Ростех», АО «Станкомпром» и АО «СТП „ПЗМЦ“.
Первый токарный горизонтальный станок с ЧПУ российского производства был изготовлен в 2014 году. Опытный образец установлен в цехе «Протон-ПМ» для серийного изготовления деталей основного производства.
Развитие производства
В 2015 году было запущено серийное производство горизонтальных токарных станков серии Протон Т500 и Т630. В 2018 году завод открыл площадку более 4 тысяч квадратных метров и запустил в производство новые токарно-фрезерные станки.
В 2023 году завод расширяет производственные мощности и строит новые производственные корпуса. Благодаря этому происходит увеличение производственных мощностей до 200 станков в год. В 2024 году запущено производства первого в России мультиосевого токарно-фрезерного центра с ЧПУ.
Финансовые показатели
У завода довольно крупный уставный капитал. По данным сервиса Saby (СБИС), в настоящее время он составляет 135,6 млн рублей. В 2021 году выручка компании составила 246,8 млн рублей, а чистая прибыль — 7,4 млн рублей. Финансовые показатели завода за последние годы не раскрываются.
Иск о банкротстве
В 2025 году в адрес ООО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» направлено исковое заявление с требованием о признании предприятия банкротом. Истцом выступает ООО «Гестего» из Ульяновска, которое является кредитором завода.
По данным сервиса Saby, у пермского предприятия имеется долг перед компанией из Ульяновска в 17 млн рублей. Это задолженность за поставленную продукцию, которая подтверждена двумя вступившими в силу решениями арбитражного суда.
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