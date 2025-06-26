Врач-косметолог объяснила, почему Пынзарь распухла после филлеров

Экс-участница «ДОМа-2» Дарья Пынзарь пожаловалась на то, что у нее опухает лицо после спорта. Ранее блогер прибегла к помощи косметолога, который ввел ей филлеры для выравнивания рельефа лица. По словам Дарьи, она планирует удалить весь материал, чтобы вернуть лицу здоровое состояние. В беседе с URA.RU врач-косметолог Натэла Гришина объяснила, в чем проблема Пынзарь.
«В этом случае есть несколько причин. Конечно, прямое значение имеет качество филлеров. И еще немаловажное — компетентность специалиста. Если препарат подобран верно, хорошего производителя, то никакого отека на филлер не будет. Вероятно, это была бартерная услуга. Но перед тем, как ставить филлеры, нужно понять, есть ли показания, нет ли проблем с соматическим состоянием. Но для этого нужно иметь образование врача, если обращаться к серым специалистам, они в этом ничего не понимают. Показания и противопоказания для филлеров имеются 100%, поэтому сбор анамнеза необходим. Кому-то они реально не показаны», — пояснила эксперт.
Пынзарь сообщила, что ее лицо раздувало после активных спортивных тренировок. «Меня, в принципе, все устраивало, я себе в зеркале нравилась, но когда я начала ходит на спорт, то после каждой тренировки я выходила опухшая, хотя приходила в зал без отека. Я понять не могла, почему так происходит. Потом выяснила, что в моем случае виноваты филлеры. Из-за них лимфа застаивается в тканях и не дает жидкости выйти», — рассказала блогер.
Гришина подчеркнула, что в самих филлерах нет ничего страшного. Услуга существует на рынке уже очень давно. Однако если была такая реакция, как у Пынзарь, прежде всего, нужно сделать УЗИ-диагностику, чтобы оценить, действительно ли это из-за препарата. «Если УЗИ проводилось и выяснилось, что это из-за этого, это правильное решение. Если у нее есть проблемы со здоровьем — это другая история. Важно помнить известную фразу Парацельса „Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством“», — заключила эксперт.
Дарья Пынзарь не скрывает от своей аудитории, что она регулярно улучшает свою внешность. Несколько лет назад она решилась на подтяжку лица — таким образом она мечтала избавиться от второго подбородка и так называемых брылей.
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