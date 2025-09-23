Пермяки не спешат идти на шоу певца SHAMAN

В Перми продано порядка 20% билетов на концерт Ярослава Дронова (Shaman) (6+), который состоится в марте 2026 года. Информация об этом содержится на сервисе «Яндекс Афиша».
«Цены на шоу варьируются от 2,5 тысяч до 9 тысяч рублей. На сегодняшний день выкуплены, преимущественно, самые дорогие и самые дешевые билеты», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Концерт будет приурочен к Международному женскому дню.
Участвуя в международном конкурсе «Интервидение-2025» в сентябре 2025 года, Дронов неожиданно попросил жюри не оценивать его выступление, сославшись на законы гостеприимства, так как конкурс проходил в России. Поступок вызвал неоднозначную реакцию публики.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми раскупили самые дорогие билеты на концерт группы «Ленинград» (18+) и на шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» (16+). Мероприятия состоятся 15 ноября и 1 декабря, но места в первых рядах уже раскуплены.
