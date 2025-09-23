Пермяки не спешат идти на шоу певца SHAMAN

Концерт Ярослава Дронова (Shaman) состоится в Перми в марте 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми цена билета на концерт певца SHAMAN доходит до 9 тысяч рублей
В Перми цена билета на концерт певца SHAMAN доходит до 9 тысяч рублей Фото:

В Перми продано порядка 20% билетов на концерт Ярослава Дронова (Shaman) (6+), который состоится в марте 2026 года. Информация об этом содержится на сервисе «Яндекс Афиша».

«Цены на шоу варьируются от 2,5 тысяч до 9 тысяч рублей. На сегодняшний день выкуплены, преимущественно, самые дорогие и самые дешевые билеты», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Концерт будет приурочен к Международному женскому дню.

Участвуя в международном конкурсе «Интервидение-2025» в сентябре 2025 года, Дронов неожиданно попросил жюри не оценивать его выступление, сославшись на законы гостеприимства, так как конкурс проходил в России. Поступок вызвал неоднозначную реакцию публики.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми раскупили самые дорогие билеты на концерт группы «Ленинград» (18+) и на шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» (16+). Мероприятия состоятся 15 ноября и 1 декабря, но места в первых рядах уже раскуплены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми продано порядка 20% билетов на концерт Ярослава Дронова (Shaman) (6+), который состоится в марте 2026 года. Информация об этом содержится на сервисе «Яндекс Афиша». «Цены на шоу варьируются от 2,5 тысяч до 9 тысяч рублей. На сегодняшний день выкуплены, преимущественно, самые дорогие и самые дешевые билеты», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Концерт будет приурочен к Международному женскому дню. Участвуя в международном конкурсе «Интервидение-2025» в сентябре 2025 года, Дронов неожиданно попросил жюри не оценивать его выступление, сославшись на законы гостеприимства, так как конкурс проходил в России. Поступок вызвал неоднозначную реакцию публики. Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми раскупили самые дорогие билеты на концерт группы «Ленинград» (18+) и на шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» (16+). Мероприятия состоятся 15 ноября и 1 декабря, но места в первых рядах уже раскуплены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...