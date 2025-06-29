Что обязательно нужно успеть сделать в огороде

В июле многие культуры в огороде достигают своей зрелости, поэтому нужно поддерживать их в хорошем состоянии, пропалывать и рыхлить почву. Об этом рассказала садовод Надежда Кашнова.
«В июле проводится прополка и рыхление почвы, чтобы предотвратить появление сорняков и обеспечить корням доступ к кислороду», — заявила Кашнова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также эксперт добавила, что в июле можно повторно высаживать лук, петрушку или различные виды салатов. А тем, кто выращивает овощи и зелень, нужно всегда помнить об их подкормке.
Надежда Кашнова дала совет тем, кто выращивает томаты в теплице. Чтобы избежать перегрева растений, в жаркие дни требуется проветривать помещение. Также советуется проветривать и огурцы, но без сквозняков. И не меньшим значением обладает уровень влажности в теплице, за которым нужно следить, чтобы не допустить появление грибковых болезней на культурах.
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