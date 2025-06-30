На челябинском участке трассы М-5 отремонтируют 18 километров дороги

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 дорожные компании уже отфрезеровали более 4,5 километра дорожного покрытия, уложили 4,2 километра выравнивающего слоя и устранили пучины на 4,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«Поскольку в местах ремонтных работ предполагается введение реверсивного движения на двухполосных участках трассы М-5 „Урал“, специалисты ФКУ Упрдор „Южный Урал“ и Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области разработали схемы объезда участков ремонта для легкового, общественного и грузового автотранспорта», — отмечают в ведомстве.
Масштабный ремонт на горнозаводском участке трассы М-5 в Ашинском районе с 1579-го по 1597-й километр в Ашинском районе начали 9 июня.
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