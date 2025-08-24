24 августа 2025
23 августа 2025

Пермяки бросились скупать огородных пугал и садовую технику

Выросли в семь раз продажи огородных пугал в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пугала стали настоящим хитом продаж в этом сезоне
Пугала стали настоящим хитом продаж в этом сезоне Фото:

В Прикамье во время текущего дачного сезона в семь раз выросли продажи пугал по сравнению с прошлым годом. Такими данными поделилась пресс-служба маркетплейса Wildberries.

«Отмечен существенный рост продаж огородных пугал. Их стали покупать в семь раз чаще. Из товаров массового спроса в категории „Все для садоводства“ быстрее всего росли продажи грунта и торфа (рост на 120%) и товаров для грядок, посадочных лука и чеснока (рост на 140%), а также мульчи (рост на 100%)», — на исследование платформы ссылается портал v-kurse.ru.

В целом по региону оборот товаров для сада и огорода вырос на 76%. При этом средний чек увеличился на 13%. Среди садовой техники в лидерах электротяпки. Их пермяки стали покупать в 40 раз чаще. Также наблюдается нарастающий интерес к товарам для обустройства декоративного пруда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье во время текущего дачного сезона в семь раз выросли продажи пугал по сравнению с прошлым годом. Такими данными поделилась пресс-служба маркетплейса Wildberries. «Отмечен существенный рост продаж огородных пугал. Их стали покупать в семь раз чаще. Из товаров массового спроса в категории „Все для садоводства“ быстрее всего росли продажи грунта и торфа (рост на 120%) и товаров для грядок, посадочных лука и чеснока (рост на 140%), а также мульчи (рост на 100%)», — на исследование платформы ссылается портал v-kurse.ru. В целом по региону оборот товаров для сада и огорода вырос на 76%. При этом средний чек увеличился на 13%. Среди садовой техники в лидерах электротяпки. Их пермяки стали покупать в 40 раз чаще. Также наблюдается нарастающий интерес к товарам для обустройства декоративного пруда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...