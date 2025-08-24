Пермяки бросились скупать огородных пугал и садовую технику

В Прикамье во время текущего дачного сезона в семь раз выросли продажи пугал по сравнению с прошлым годом. Такими данными поделилась пресс-служба маркетплейса Wildberries.
«Отмечен существенный рост продаж огородных пугал. Их стали покупать в семь раз чаще. Из товаров массового спроса в категории „Все для садоводства“ быстрее всего росли продажи грунта и торфа (рост на 120%) и товаров для грядок, посадочных лука и чеснока (рост на 140%), а также мульчи (рост на 100%)», — на исследование платформы ссылается портал v-kurse.ru.
В целом по региону оборот товаров для сада и огорода вырос на 76%. При этом средний чек увеличился на 13%. Среди садовой техники в лидерах электротяпки. Их пермяки стали покупать в 40 раз чаще. Также наблюдается нарастающий интерес к товарам для обустройства декоративного пруда.
