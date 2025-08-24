24 августа 2025

Пермякам пообещали теплое, но дождливое начало недели

Начало недели в Пермском крае выдастся теплым, но дождливым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несмотря на осадки, столбики термометров будут забегать за отметку в +20 °С
Несмотря на осадки, столбики термометров будут забегать за отметку в +20 °С Фото:

В Пермском крае первая половина текущей недели будет теплой, но дождливой. По прогнозам синоптиков, на территории региона также ожидаются грозы с порывистым ветром. 

«В понедельник, 25 августа, на территории региона ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и ливни, не исключены грозовые явления. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 °С, днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С. Ветер южного направления постепенно сменится на юго-западный, его скорость будет достигать 4–9 метров в секунду, с отдельными порывами до 17 метров в секунду», —  сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник, 26 августа, сохранится переменная облачность. В ночные часы прогнозируются дожди, местами возможны ливни. Днем ожидаются кратковременные осадки небольшой интенсивности. Температурные значения ночью опустятся до +10…+15 °С, днем воздух прогреется до +17…+22 °С. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае первая половина текущей недели будет теплой, но дождливой. По прогнозам синоптиков, на территории региона также ожидаются грозы с порывистым ветром.  «В понедельник, 25 августа, на территории региона ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и ливни, не исключены грозовые явления. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 °С, днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С. Ветер южного направления постепенно сменится на юго-западный, его скорость будет достигать 4–9 метров в секунду, с отдельными порывами до 17 метров в секунду», —  сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». Во вторник, 26 августа, сохранится переменная облачность. В ночные часы прогнозируются дожди, местами возможны ливни. Днем ожидаются кратковременные осадки небольшой интенсивности. Температурные значения ночью опустятся до +10…+15 °С, днем воздух прогреется до +17…+22 °С. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...