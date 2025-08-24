Пермякам пообещали теплое, но дождливое начало недели

В Пермском крае первая половина текущей недели будет теплой, но дождливой. По прогнозам синоптиков, на территории региона также ожидаются грозы с порывистым ветром.
«В понедельник, 25 августа, на территории региона ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и ливни, не исключены грозовые явления. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 °С, днем столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С. Ветер южного направления постепенно сменится на юго-западный, его скорость будет достигать 4–9 метров в секунду, с отдельными порывами до 17 метров в секунду», — сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».
Во вторник, 26 августа, сохранится переменная облачность. В ночные часы прогнозируются дожди, местами возможны ливни. Днем ожидаются кратковременные осадки небольшой интенсивности. Температурные значения ночью опустятся до +10…+15 °С, днем воздух прогреется до +17…+22 °С. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!