Молодой пермяк до смерти забил знакомого пенсионера и сбежал. Видео

В Пермском крае молодой человек до смерти забил знакомого 65-летнего мужчину. После этого он сбежал с места преступления. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Убийство произошло в селе Трун Чернушинского округа Пермского края в ночь с 4 на 5 мая. Между пенсионером и его 26-летним знакомым произошел конфликт. Тогда молодой человек нанес мужчине удары кулаками по голове и туловищу, а потом пнул ногой. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте, а молодой человек сбежал с места убийства», — уточнили в краевом управлении СКР.

Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов. На время следствия он был помещен в СИЗО. Сейчас собраны необходимые доказательства. Все материалы переданы в суд для рассмотрения.

