Картина посвящена Пермскому звериному стилю
Новая масштабная картина появится скоро в центре Перми на доме 98 по улице Екатерининская. Мурал художник начал создавать минувшей ночью.
Пока видны только контуры картины. Но уже понятно, что работа будет посвящена Пермскому звериному стилю.
Ранее URA.RU рассказывало, что муралы в Перми создают художники из разных городов России в рамках проекта «Монумент Арт». Всего к концу лета их должно появиться девять.
