24 августа 2025

Дикий Северный олень встретился туристам в Пермском крае. Видео

Дикий Северный олень занесен в Красную книгу Пермского края
Дикий Северный олень занесен в Красную книгу Пермского края

В Пермском крае туристам из Санкт-Петербурга встретился дикий Северный олень. Его заметили на территории Вишерского заповедника на хребте Чувал.

«Лесной красавец встретился группе путешественников на маршруте „По Чувалу“», — рассказали сотрудники заповедника в Telegram. Туристы поделились видеозаписью с заповедником.

Северный олень занесен в Красную книгу Пермского края. В регионе его можно встретить в Гайнском, Чердынском и Красновишерском районах.

