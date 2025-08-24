Дикий Северный олень занесен в Красную книгу Пермского края
В Пермском крае туристам из Санкт-Петербурга встретился дикий Северный олень. Его заметили на территории Вишерского заповедника на хребте Чувал.
«Лесной красавец встретился группе путешественников на маршруте „По Чувалу“», — рассказали сотрудники заповедника в Telegram. Туристы поделились видеозаписью с заповедником.
Северный олень занесен в Красную книгу Пермского края. В регионе его можно встретить в Гайнском, Чердынском и Красновишерском районах.
