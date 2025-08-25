В Перми медсестрам предлагают зарплату до 90 тысяч рублей в месяц, но есть условие

SuperJob: в Перми опытным медсестрам предлагают зарплату до 90 тысяч в месяц
Для этого опыт работы по специальности должен превышать три года
Для этого опыт работы по специальности должен превышать три года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы оценил предложения работодателей и ожидания соискателей на должность медицинской сестры педиатра. В августе 2025 года в Перми максимальное предложение для данной категории медперсонала в частных клиниках достигло 90 тысяч рублей в месяц.

«При этом наиболее высокий уровень оплаты — от 60 до 90 тысяч рублей — доступен лишь специалистам со стажем не менее трех лет, а кандидатам с опытом от одного года предлагают от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что в Москве максимальный уровень заработной платы для данной специальности достигает 120 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 110 тысяч рублей», — сообщают аналитики сервиса SuperJob. 

В круг обязанностей медсестры педиатра входят: ассистирование врачу-педиатру во время приема пациентов в поликлинике, оформление направлений для амбулаторных больных к профильным специалистам, подготовка необходимых медицинских карт и бланков, выполнение назначенных врачом лечебных и диагностических процедур, инъекций и манипуляций, подготовка пациентов к процедурам, контроль их состояния во время процедур.

Кроме того, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, учет и хранение медикаментов и расходных материалов, патронаж и посещение пациентов на дому, контроль за соблюдением графика профилактических прививок, а также ведение базы данных и медицинской документации амбулаторных больных.

