Пермская авиакомпания получила лицензию на перевозку радиоактивных веществ

Основанной в Перми компании «Геликс» выдали лицензию на обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Соответствующая информация размещена в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Компания „Геликс“ получила лицензию Ростехнадзора на обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при транспортировке», — указано на портале. Срок действия разрешения — три года.
Директор АО «Авиакомпания Геликс» Вадим Балдин в беседе с журналистами подтвердил эту информацию. По его словам, общество стало третьим авиаперевозчиком в России, получившим такую лицензию.
«Геликс» специализируется на грузовых авиаперевозках. В парке компании пять самолетов Ил-76 ТД, а дочернее предприятие ООО «Геликс Аэро» выполняет рейсы на вертолетах Ми-8, включая туристические маршруты по Северному Уралу и Прикамью. АО основали в Перми в 1991 году, позже переместили регистрацию в ХМАО.
