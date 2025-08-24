В Перми приставы опечатали номера в опасном гостевом доме

В рамках исполнительного производства, поступившего в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми, были наложены пломбы на номера в гостевом доме «Дача». Объект находится на шоссе Космонавтов, 323.
«На эксплуатацию здания для предоставления услуг размещения наложен запрет. Он будет действовать до момента устранения градостроительных, жилищных, противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований. Судебные приставы прибыли на объект и опечатали 14 номеров гостевого дома», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Судебные разбирательства по данному объекту ведутся на протяжении нескольких лет. Ранее в ходе проверок был выявлен факт самовольной реконструкции здания — к существующим трем этажам был незаконно надстроен мансардный этаж. Кроме того, объект эксплуатировался в качестве гостиницы с грубыми нарушениями положений Жилищного кодекса РФ, а также норм пожарной безопасности и санитарных правил.
В настоящее время в суде продолжается разбирательство по гражданскому иску администрации района. Она требует признать строение самовольной постройкой и обязать собственника осуществить снос здания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!