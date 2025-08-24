24 августа 2025

В Перми приставы опечатали номера в опасном гостевом доме

ГУ ФССП: приставы опечатали гостевой дом в Перми из-за многочисленных нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На объекте нарушались требования пожарной безопасности и санитарные нормы
На объекте нарушались требования пожарной безопасности и санитарные нормы Фото:

В рамках исполнительного производства, поступившего в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми, были наложены пломбы на номера в гостевом доме «Дача». Объект находится на шоссе Космонавтов, 323. 

«На эксплуатацию здания для предоставления услуг размещения наложен запрет. Он будет действовать до момента устранения градостроительных, жилищных, противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований. Судебные приставы прибыли на объект и опечатали 14 номеров гостевого дома», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

Судебные разбирательства по данному объекту ведутся на протяжении нескольких лет. Ранее в ходе проверок был выявлен факт самовольной реконструкции здания — к существующим трем этажам был незаконно надстроен мансардный этаж. Кроме того, объект эксплуатировался в качестве гостиницы с грубыми нарушениями положений Жилищного кодекса РФ, а также норм пожарной безопасности и санитарных правил.

В настоящее время в суде продолжается разбирательство по гражданскому иску администрации района. Она требует признать строение самовольной постройкой и обязать собственника осуществить снос здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках исполнительного производства, поступившего в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми, были наложены пломбы на номера в гостевом доме «Дача». Объект находится на шоссе Космонавтов, 323.  «На эксплуатацию здания для предоставления услуг размещения наложен запрет. Он будет действовать до момента устранения градостроительных, жилищных, противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований. Судебные приставы прибыли на объект и опечатали 14 номеров гостевого дома», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.  Судебные разбирательства по данному объекту ведутся на протяжении нескольких лет. Ранее в ходе проверок был выявлен факт самовольной реконструкции здания — к существующим трем этажам был незаконно надстроен мансардный этаж. Кроме того, объект эксплуатировался в качестве гостиницы с грубыми нарушениями положений Жилищного кодекса РФ, а также норм пожарной безопасности и санитарных правил. В настоящее время в суде продолжается разбирательство по гражданскому иску администрации района. Она требует признать строение самовольной постройкой и обязать собственника осуществить снос здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...