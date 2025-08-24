24 августа 2025
23 августа 2025

В зоне СВО погиб многодетный отец из Пермского края

Бойца проводили в последний путь 25 августа
Бойца проводили в последний путь 25 августа
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб многодетный отец Аркадий Черемных. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«Гвардии рядовой, оператор отделения противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки 1-й штурмовой роты 1-го мотострелкового батальона Аркадий Черемных погиб на СВО 21 июня 2025 года. Выражаем искренние соболезнования супруге, всем сыновьям, дочерям, родным и близким героя», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий родился в поселке Кукетский 14 июля 1974 года. Учился в местной школе, затем — в Зюкайском училище. Освоил профессии электросварщика и тракториста. После службы в армии он работал в совхозе-техникуме «Уралец», потом — в ООО «СБ-Сервис». Вместе с женой воспитал двух сыновей и дочку. Еще пять детей были приемными. Один из них погиб в зоне конфликта в июне прошлого года.

Детали гибели бойца не раскрываются
Детали гибели бойца не раскрываются


