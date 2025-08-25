В Перми за счет бюджета проведут капитальный ремонт детского санатория

В Пермском крае объявлен конкурс на выполнение работ по проектированию капитального ремонта здания санатория «Светлана». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по проектированию объекта: „Капитальный ремонт здания санатория „Светлана““. Начальная цена — 9,16млн рублей. Срок выполнения проектно-изыскательских работ — до апреля 2026 года. Источник финансирования — средства бюджета Пермского края», — сообщается на сайте.
Санаторий работает в Кировском районе Перми с 1965 года. В учреждении получают лечение дети в возрасте от 4 до 14 лет с болезнями нервной системы и органов дыхания. Работает круглогодично и рассчитан на 180 мест. Является отделением краевой детской клинической больницы.
Ранее URA.RU рассказало о пермских санаториях с самым низким рейтингом. Он был составлен по данным сервиса «Яндекс Карты».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!